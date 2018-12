Amanyangyun

É muito especial. Fica fora do circuito. Oferece todos os cuidados lendários dos Aman alojados numa de 13 villas do tempo das dinastias Ming e Quing. As villas foram salvas de um local inundado por uma nova barragem, desmontadas e reconstruídas aqui, pedra sobre pedra, no meio de uma floresta de canforeiras. Todo o charme do passado e os melhores confortos do mundo moderno.