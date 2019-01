Singapura

Cidade-estado do Sudeste Asiático

Há vários anos que Singapura é considerado um dos melhores lugares do mundo para fazer negócios, graças a um quadro legal aberto e propício ao exercício e desenvolvimento das atividades económicas.

No cruzamento de rotas de comércio internacional, esta cidade-estado do Sudeste Asiático tornou-se um entreposto comercial estratégico ainda sob o domínio britânico. Só depois da sua independência, em 1965, e em particular a partir dos anos 1970, é que o país seguiu uma política de captação de investimento estrangeiro, diferenciando-se com base na segurança jurídica e social, na estabilidade política e eficiência da Administração Pública, na quase ausência de corrupção e em elevados níveis de educação e proteção ambiental, a par de uma excelente rede de comunicações e de um sistema fiscal muito atrativo.

Além de uma economia altamente industrializada e da importância do porto de Singapura na redistribuição de mercadorias por toda a Ásia, bem como da área das refinarias petrolíferas (entre as maiores do mundo), o país é, hoje, uma potência financeira e bancária, onde operam mais de 200 bancos, fundos e empresas de serviços de consultoria, de assessoria e de mediação orientados para os mercados externos. Com um baixo regime tributário, um governo estável e uma população altamente qualificada e abastada, Singapura tem uma economia eficiente, aberta e que trabalha para manter a sua competitividade como centro regional de negócios globais, atraindo as empresas estrangeiras sobretudo pela sua baixa taxa de impostos sobre estas entidades, que é de 17%, além de diversos incentivos fiscais.

De salientar que Singapura ocupa o segundo lugar do ranking do Doing Business 2018, metodologia proposta pelo Banco Mundial para analisar, classificar e comparar o quadro regulamentar aplicável às empresas, e o seu cumprimento, em 190 economias e cidades selecionadas, pelo grau de facilidade para abrir empresas e fazer negócios, ficando também em segundo na Cities of Opportunity da PwC, que classifica as cidades em termos de oportunidades económicas.