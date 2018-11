Boarding Pass to Asia

A companhia aérea do Dubai voa atualmente para 162 destinos, em 86 países, em seis continentes, operando as maiores frotas do mundo de Airbus A380 e Boeing 777. O que significa isto? Que a rede de ligações da Emirates coloca Portugal e a economia portuguesa mais perto do mundo. Além disso, oferece aos seus passageiros uma eficiência e um conforto únicos a partir de Lisboa, e uma gama de serviços – especialmente em Primeira Classe e Executiva – reconhecidamente distinta das demais, começando pelo motorista à porta para o levar ao aeroporto e terminando num relaxante banho revigorante, mesmo antes de aterrar no destino.

Há mundo além das apostas mais tradicionais nos mercados de proximidade (Europa) e nos PALOP ou Brasil. Parece evidente que as economias em crescimento mais acelerado estão maioritariamente na Ásia e nos estados do Golfo, pelo que é aí que vai encontrar as melhores oportunidades. Desde que conheça o mercado de perto, claro, e se para isso é necessário apanhar um avião, pois que seja o melhor.

Por vezes são pequenos mimos a bordo, como os headphones com isolamento acústico da Bowers & Wilkins, desenvolvidos em exclusivo para os passageiros da Primeira Classe, que assim podem desfrutar ainda melhor do premiado sistema de entretenimento ICE. Ou os produtos de bem-estar da Byredo, marca sueca de perfumes e produtos de beleza de nicho, que desenvolveu uma linha exclusiva para os passageiros que viajam nas suites privadas.

De referir que as suites privadas da Primeira Classe da Emirates, lançadas em novembro do ano passado nos aviões Boeing 777, foram premiadas recentemente com o ouro pela Future Travel Experience (FTE), na categoria “Up in the Air”.

A suite inclui um ecrã full HD de 32 polegadas para que os passageiros possam desfrutar dos 3.500 canais de entretenimento a bordo, disponibilizados pela Emirates, um guarda-roupa pessoal e espaço para guardar a bagagem de mão, a possibilidade de regular a iluminação e temperatura através de um botão e binóculos para aproveitar ao máximo a vista espetacular a partir da janela, entre outras características. O assento reclina-se na totalidade, com vários níveis de inclinação para um máximo conforto.

Sempre pequenos pormenores que fazem a grande diferença, mas por vezes são mesmo os “pormaiores” que contam, como a rede de 42 x da companhia localizados nos principais aeroportos do mundo.

O premiado sistema de entretenimento ICE disponibiliza mais de 3.500 canais a bordo, que podem ser vistos numa tela Full HD de 32” na suite privada da Primeira Classe da Emirates

Da mesma forma, em todos os voos, os passageiros podem desfrutar de uma seleção da melhor cozinha preparada por chefs gourmet, acompanhados por alguns dos vinhos, bebidas espirituosas e champanhes mais prestigiados do mundo, incluindo exclusividade com marcas, como a Hennessy Paradis Imperial, criando a Emirates Vintage Collection – uma seleção de vinhos que inclui o Château Cheval Blanc 2004, o Château Haut Brion 2004, o Château Mouton Rothschild 2001 e o Château Margaux 1998. Ou ainda champanhes exclusivos, como o Moët & Chandon Rosé Imperial, servido na Classe Executiva em todos os voos do Dubai, ou o Veuve Clicquot Extra Brut Extra Old, disponível em rotas específicas.

Se o conforto de viajar com a Emirates não tem paralelo, logo à saída de Lisboa, as vantagens estão longe de se resumir apenas à experiência a bordo. Programas como o Emirates Business Rewards afirmam-se como uma ferramenta essencial para gerir os recursos da empresa – de acordo com o programa, todas as viagens realizadas pelos colaboradores passam a acumular milhas numa conta empresarial – e isto independentemente de cada passageiro continuar a juntar as suas milhas individualmente, no cartão Skywards. Milhas que podem depois ser trocadas como as outras, seja por bilhetes ou upgrades.