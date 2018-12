Hong Kong, China

A porta de entrada na China

A cidade dos arranha-céus e das boutiques de luxo mostra a riqueza da metrópole que possui o maior número de ultra-ricos, pessoas com fortunas superiores a 30 milhões de dólares.

Hong Kong foi uma colónia britânica até 1997, altura em que passou a ser uma das duas regiões administrativas especiais da China, a segunda é Macau, com as suas leis e costumes intactos por 50 anos. Os naturais de Hong Kong têm orgulho nessa herança cultural, embora o clima não seja propício a grandes conversas políticas. O tema são os negócios e este é o mais importante polo entre o Sudoeste Asiático e o resto do mundo.

A economia é a mais aberta, segundo o ranking World Economic Freedom Index, que valoriza o sistema judicial, a integridade governamental, as leis laborais ou comerciais.

Hong Kong está inserida no Grande Delta do Rio das Pérolas, organização regional constituída por nove cidades da província de Cantão, entre elas Guangzhou (cidade de Cantão), o importante centro industrial e tecnológico Shenzhen, e Zhuhai, bem como pelas Regiões Administrativas Especiais (RAE) de Macau e Hong Kong. Beneficiando desta crescente integração, Hong Kong assume-se como a grande porta de entrada na China.

É o maior investidor na China continental e o segundo maior recetor de investimento estrangeiro em toda a Ásia. Para investir em Hong Kong é fundamental a prospeção de parceiros locais de confiança. Muitos dos negócios continuam a ser geridos numa base familiar, dando muita importância aos relacionamentos pessoais. Esse é um fator a ter sempre em conta.

Entre os setores com melhores oportunidades de negócio, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) identificou: tecnologias do ambiente; energias renováveis; biotecnologia; tecnologias de informação; engenharia, arquitetura e design; equipamentos e materiais para construção, com enfoque na eficiência energética e características ecológicas; e finalmente os produtos agroalimentares.

Hábitos locais e erros a não cometer numa reunião Não use o número quatro . A palavra em cantonês é muito semelhante a morte e por isso os hongkongers evitam-no como o diabo da cruz. Alguns prédios nem sequer têm o piso quatro. É inteligente fazê-lo também.

. A palavra em cantonês é muito semelhante a morte e por isso os hongkongers evitam-no como o diabo da cruz. Alguns prédios nem sequer têm o piso quatro. É inteligente fazê-lo também. Pode parecer um contrassenso, numa terra onde o calor e a humidade são terríveis, mas quando pedir uma água ela vai vir morna e não fresquinha. Há uma explicação muito simples: é muito mais saudável, por isso não combata o hábito, adote-o.

Por princípio, as gentes de negócios não são muito confrontacionais, pelo que dificilmente vai ouvir um rotundo não. Tal como não verá ninguém a criticar outro em público. Não é bem visto e não o faça. Já se alguém engolir ar entredentes enquanto fala, isso significa que não está nada satisfeito com o seu discurso, pelo que se não for esse o objetivo, será preferível reformular a sua posição.

Em Hong Kong ninguém segura uma porta. Há quem diga que é considerado um sinal de fraqueza, mas num cubículo com mais de 7 milhões de habitantes e 60 milhões de visitantes anuais, pode ser só medo de não ter oportunidade para a largar. Ou seja, procure não ficar (muito) chateado se levar com a porta na cara.

Experiência Emirates De Lisboa a Hong Kong Prepare-se porque daqui até Hong Kong é uma longa viagem. Pode começar por fechar as portas da cabine privada e descontrair no seu próprio mundo. Desfrutar de um copo de champanhe exclusivo, ou melhor ainda, de um vinho do Porto, que a Emirates faz questão de oferecer nas suas classes premium. Transforme o assento numa cama com colchão e deixe-se levar para um sono profundo. Ou diminua a iluminação ambiente, escolha um filme e descontraia na sua sala de cinema privada. As suites da Primeira Classe da Emirates estão disponíveis na maioria dos aviões, incluindo os Boeing 777, e por isso estão disponíveis logo à partida de Lisboa. A Emirates está empenhada em proporcionar a melhor experiência possível aos passageiros, tanto a bordo como no aeroporto, procurando superar as expectativas dos serviços prestados Depois da escala no Dubai, fará a viagem num dos 104 Airbus A380 da companhia (a maior operadora de A380 do mundo), pelo que agora pode ainda desfrutar de mais serviços, tal como esticar as pernas no lounge a bordo. Socializar com outros passageiros enquanto toma um cocktail, iniciar uma ronda de contactos empresariais pré-Hong Kong ou assistir a qualquer evento importante que esteja a acontecer ao vivo. A experiência de descontração e conforto a bordo – o lounge é válido para as duas Classes Premium, Primeira e Executiva – será fundamental para chegar ao seu destino totalmente revigorado.

O que levar Dress code . Hong Kong é uma cidade muito cosmopolita, mas o dress code é relativamente conservador: fato de corte moderno e padrão clássico para ele, tailleur para as senhoras, geralmente acompanhado por saltos de pouca altura. Quem pretender inovar pode adicionar um pouco de cor nos acessórios, meias, gravatas, relógios ou joias, sobretudo em jade, símbolo de força e fortuna.

. Hong Kong é uma cidade muito cosmopolita, mas o dress code é relativamente conservador: fato de corte moderno e padrão clássico para ele, tailleur para as senhoras, geralmente acompanhado por saltos de pouca altura. Quem pretender inovar pode adicionar um pouco de cor nos acessórios, meias, gravatas, relógios ou joias, sobretudo em jade, símbolo de força e fortuna. Lenços de bolso . É importante saber que não deve oferecer lenços, pois estão associados a funerais, mas levar um no bolso pode fazer a diferença entre chegar a uma reunião mais ou menos apresentável (o calor e a humidade em Hong Kong podem ser terríveis).

. É importante saber que não deve oferecer lenços, pois estão associados a funerais, mas levar um no bolso pode fazer a diferença entre chegar a uma reunião mais ou menos apresentável (o calor e a humidade em Hong Kong podem ser terríveis). Octopus Card. Em Hong Kong não vai demorar muito até perceber que os locais pagam quase tudo com este cartão: transportes públicos, restaurantes, lojas de conveniência, espetáculos… Pré-pago, sem código, e pode adquirir logo no aeroporto. Se não esgotar o saldo todo pode pedir o reembolso quando se for embora. E ainda dá um belo souvenir.

O que visitar Macau Para um português ir a Hong Kong e não ir a Macau está ao nível de “ir a Roma e não ver o Papa”. Mesmo com pouco tempo não deixe de fazer um tour pelo centro histórico e visite também a Gruta e o Jardim de Camões, onde boa parte dos Lusíadas terá sido escrita e que hoje os locais usam para fazer tai-chi. Só depois pode então tentar a sorte num dos casinos da cidade. Templo de Wong Tai Sin É visitado por centenas de pessoas diariamente, que aqui vêm acender um pau de incenso e pedir um desejo. A promessa do templo de “concretizar todos os desejos” ajuda. Construído com um colorido estilo tradicional, o templo conta com uma superfície de 18.000 metros quadrados. Mercados de Rua Não falhe um mercado de rua. O mais famoso é o Ladys Market onde, apesar do nome, encontra moda para todos os géneros, gadgets e um pouco de tudo basicamente. O Jade Market é perfeito para encontrar presentes e o Flower Market é mesmo o mais bonito de todos. Não se esqueça da carteira nem da arte da negociação. Island Tour Se conseguir nove horas livres vale a pena reservar uma excursão premium para conhecer os pontos-chave da cidade, começando por uma antiga vila de pescadores, seguindo pelo mítico Ferry Star, responsável pelas ligações entre as ilhas desde 1888. Termina com um jantar a bordo de um cruzeiro, na baía, assistindo ao Symphony of Lights, o maior show de luzes permanentes do mundo.

Bilhete de Identidade País Região Administrativa Especial da República Popular da China Localização Na costa sul da China, a 60 km a leste de Macau e no lado oposto do Delta do Rio das Pérolas. Faz fronteira terrestre com a cidade de Shenzhen, província de Guangdong, na China continental Área 1.104 km2, divididos entre as ilhas de Hong Kong e Lantau e pela península de Kowloon População 7.410 milhões de habitantes Densidade populacional 6.711 habitantes por Km2 Religião Apenas 43% da população professa algum tipo de religião. Destes, a maioria (83%) segue os rituais chineses (budismo, taoismo e confucionismo). Seguem-se protestantes (6%), católicos (5%) e muçulmanos (4%) Língua oficial Mandarim e inglês são as duas línguas oficiais, embora 90% da população fale cantonês no dia a dia. O inglês está bastante disseminado Clima Os verões podem ser muito quentes e húmidos, com temperaturas médias a rondar os 30o e humidades relativas de 80%. No inverno, as temperaturas são mais amenas 17o Diferença horária GMT + 4horas. Em relação a Portugal, os EAU têm mais quatro horas no horário de inverno e mais três horas no horário de verão Vistos Os cidadãos portugueses devem ser portadores de passaporte com prazo de validade mínimo de 6 meses. Podem permanecer em Hong Kong sem visto por um período máximo de 90 dias Segurança Hong Kong é geralmente uma sociedade pacífica, e o nível de crime é bastante baixo. Ainda assim o pequeno furto (carteiristas) acontece, sobretudo com turistas, razão pela qual deve tomar especial cuidado nos locais habituais: transportes e perto dos hotéis Unidade monetária Dólar de Hong Kong (HKD), indexado ao USD ao câmbio de 1USD = 7,80 HKD. Ou seja, 1 EUR = 9,1185 HKD PIB Nominal 334 mil milhões de dólares americanos Risco do país AA (AAA = risco menor; D = risco maior) Risco de crédito 2 (1 = risco menor; 7 = risco maior) Fontes Banco de Portugal, The Economist Intelligence Unit (EIU), COSEC Ver mais informações