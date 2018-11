Dubai, Emirados Árabes Unidos

Um portal para o mundo

Ergueu-se do deserto de forma surpreendente e tornou-se o oásis cosmopolita da região árabe, com uma paisagem que obriga a suster a respiração. De grandeza arquitectónica impressionante, o Dubai mostra-se como um verdadeiro portal para o futuro.

Tem uma reserva de petróleo muito menor quando comparado com os emirados vizinhos, mas isso não significa que o Dubai fique para trás na economia árabe. Investiu, diversificou e, hoje, é a porta de entrada mais relevante da região. O emirado que se ergueu em cima do Deserto Árabe é tudo feito à grande escala. Tem uma das maiores fontes dançantes do mundo, assim como um dos mais luxuosos hotéis de sete estrelas, o único nos Emirados. Como se não bastasse, acrescenta-se as maiores ilhas artificiais e o maior jardim de flores naturais. Mais, o edifício mais alto do mundo também está lá e já se conhece o projecto para o maior centro comercial, numa área equivalente a 100 campos de futebol. Aqui tudo pode nascer.

Juntamente com Abu Dhabi, o Dubai domina a economia dos Emirados Árabes Unidos (EAU). Apesar de ser um país recente, os EAU são o oitavo maior produtor de petróleo e a segunda maior economia do mundo árabe, ultrapassados apenas pela Arábia Saudita. Posiciona-se no 17º lugar do ranking das 137 economias do mundo, segundo o Global Competitiveness Report 2017-2018 – World Economic Forum. Está no primeiro lugar em relação aos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e à frente de todos os países do Norte de África. Estas posições reflectem a competitividade, a alta qualidade das infraestruturas, a grande multiculturalidade e uma forte estabilidade económica e política.

Além do petróleo

Enquanto Abu Dhabi e os outros emirados permaneceram relativamente conservadores na abordagem à diversificação da economia, o Dubai, por ter reservas de petróleo muito menores, foi mais ousado na política de diversificação. Apostou na área financeira, no comércio e serviços, nas novas tecnologias, no turismo e na construção, posicionando os EAU como uma importante plataforma logística regional.

As excelentes relações de Portugal com os Emirados Árabes Unidos, a localização estratégica e o potencial do Dubai como o maior centro de negócios da região e um dos mais atractivos do globo fazem deste emirado um dos pontos com maior interesse para as exportações e investimentos das empresas portuguesas.

Um dos momentos mais marcantes da história deste século

Em breve, este emirado vai ser o anfitrião da feira universal EXPO 2020, evento que pela sua importância e dimensão deve estimular um incremento de toda a atividade económica. No total, pode significar um crescimento económico de 10,5% nos EAU até 2020.

Entre 20 de outubro de 2020 e 10 de abril de 2012, há um português a desempenhar o cargo de comissário da Expo Dubai. Celso Guedes de Carvalho – ex-CEO da Portugal Ventures, embaixador da InvestEU e do Plano Junckr e membro do Conselho Estratégico da Economia Digital da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) – foi nomeado pelo Conselho de Ministros para a representação nacional no evento.

Se estiver a ponderar aproveitar a ocasião para visitar o Dubai, não perca os mercados típicos de ouro, de tecidos e de especiarias. O programa deve incluir também uma excursão ao deserto em veículos 4x4. Do mundo do luxo e da inovação ao mundo da fantasia e da diversão é um pequeno passo neste que é o maior e o mais conhecido emirado dos EAU.